الإعلام الرقمي والإلكتروني كأداة للحشد والمناصرة والتغيير الإجتماعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينظّم اتحاد الجمعيات الخيرية-القدس بدعوتكم لحضور ورشة عمل تفاعلية حول مهارات الاستخدام المتخصص للإعلام الرقمي والإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات مؤثرة في الحشد والمناصرة والتغيير في كثير من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المجتمع الفلسطيني عامة، والقدس خاصة وعلى رأسها ظاهرة العنف والتمييز وانتهاك الحقوق المبنية على النوع الاجتماعي. سيكون للمشاركين/ات مساحة لتنفيذ مبادرات إعلامية مختلفة كنوع من المسؤولية الاجتماعية للصحافيين/ات والناشطين/ات الإعلاميين/ات تجاه قضايا مجتمعهم. الفئة المستهدفة: الصحافيون وأخصائيو الإعلام الرقمي. مكان الفرصة: الخميس يوم 22/ 11/ 2018.

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