موغيريني: يجب محاسبة كل المسؤولين فعليا عن قتل خاشقجي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، خلال زيارة إلى أنقرة، اليوم الخميس، إنه "يجب محاسبة جميع المسؤولين فعليا عن جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول".

ودعت موغيريني خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إلى "تحقيق شفاف بالكامل ويحظى بمصداقية". وأضافت "بالنسبة لنا المحاسبة لا تعني الانتقام".

وقالت موغيريني "كنا على الدوام ضد تطبيق عقوبة الإعدام مثلا. لكننا نتوقع تحقيقا كاملا وشفافا وعادلا، بما يتماشى مع مبادئنا وقيمنا وممارسات أنظمتنا القضائية".

وكان خاشقجي ينشر مقالات في "واشنطن بوست" انتقد في كثير منها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقتل الصحافي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر للحصول على وثائق لإتمام زواجه بخطيبته التركية.

وذكر مسؤولون أتراك أن تسجيلا صوتيا أثبت أن خاشقجي قتل عمدا وقطعت جثته بعد دخوله القنصلية بوقت قصير.

وبعد نفي طويل، أقرت السلطات السعودية بالمسؤولية عن مقتله، وقالت إنها اعتقلت 21 شخصا. إلا أن تحليلا لـ "السي آي أيه" تم تسريبه إلى الإعلام الأميركي أشار بأصابع الاتهام لولي العهد الذي يقيم علاقات وثيقة مع البيت الأبيض.

ولطالما دعت تركيا إلى محاسبة من أمر بقتل خاشقجي، لكن بدون الإشارة مباشرة إلى بن سلمان.