النقب: هدم العراقيب للمرة 136 واعتقال 3 من أهلها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت الآليات والجرافات الإسرائيلية قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة الـ136، واعتقلت الشرطة 3 من سكانها بزعم عرقلة عمل أفراد الشرطة وتنفيذ الهدم.

وقال عدد من أهالي العراقيب إن الشرطة اقتحمت القرية بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات التي هدمت الخيام والمساكن وشردت سكان القرية من النساء والأطفال وتركهم دون مأوى على الرغم من أحوال الطقس العاصفة، غير أن الأهالي يصرون على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام.

واعتقلت الشرطة كل من شيخ العراقيب، صياح الطوري، وابنه عزيز صباح.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في العراقيب، أحمد خليل الطوري، لـ"عرب 48" إن "السلطات الإسرائيلية أقدمت على تنفيذ جريمة هدم العراقيب للمرة الـ136 اليوم، بعد فرض القضاء الإسرائيلي السجن الفعلي لعشرة أشهر على شيخ العراقيب، صياح الطوري، وعلى الرغم من الأحوال الجوية الماطرة والبرد الشديد، ونحن نعتبر ما حدث نوعا من الإجرام".

وأكد أن "أهالينا متمسكون بأرضنا، وهؤلاء لا يريدوا استيعاب حبنا للعراقيب".

ونفذت السلطات الإسرائيلية هدم منزل وورشة وديوان عائلة العتايقة في رهط، كما هدمت منزلا مكونا من 3 طوابق لعائلة شعبان في اللد.

وتواصل السلطات الإسرائيلية مخططها هدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وتشريد سكانها سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، ويأتي هدم العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 مستوطنات جديدة بالنقب.