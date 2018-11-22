انت الان تتابع أدوية مصانع «بير السلم» في طلب إحاطة بالبرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٦ م

تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتورة وزيرة الصحة بشأن انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة الناتجة عن مصانع "بير السلم"، وقالت، إن ظاهرة الأدوية المغشوشة والمُقلدة انتشرت في الآونة الأخيرة، بجانب الأدوية المستوردة المهربة فضلاً عن وجود أدوية يتم الإعلان عنها فى الفضائيات لعلاج أمراض ومشكلات معينة مثل أدوية التخسيس وتكون فى معظمها غير مسجلة فى وزارة الصحة، مطالبة، من وزارة الصحة توضيح الإجراءات التي اتبعتها لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وأكدت النائبة، أن دراسة علمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أوضحت أن ما يقدر بـ1 من كل 10 منتجات طبية في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل غير مُطابقة للمواصفات أو مزيفة.وأضافت، أن انتشار الأدوية المُقلدة التي تفضل في علاج المرض أو منعه ليس فقط مضيعة للمال بالنسبة للأفراد أو النظم الصحية فحسب،