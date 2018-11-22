انت الان تتابع الحكومة: اقتصار الدعم النقدي ببرنامج تكافل على طفلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٣ م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اقتصار الدعم النقدى فى برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل على طفلين فقط،فى الأسرة بدلا من 3 أطفال بدءا من شهر يناير المقبل، لإتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة، ويتم حاليا دراسة أكثر من سيناريو لترشيد الدعم العينى وسيتم إعلانها العام القادم، مطالبا تكاتف جميع جهود مؤسسات الدولة من أجل الحد من الزيادة السكانية، وأنه وفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن عدد الزيادة السكانية يبلغ سنويا 2.5 مليون.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة اليوم والمقام تحت عنوان الحماية الاجتماعية المنتجة: "من الحماية إلى الإنتاج" وذلك تحت رعاية وبحضور عدد من الوزراء.وذكرت أحدث المؤشرات الإحصائية لبرنامج "تكافل وكرامة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد أفراد الأسر المستفيدة بالنسبة