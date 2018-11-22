مستقبل ميسي وتأثير رونالدو الأبرز في صحف العالم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تصدر مستقبل ميسي وصفقة رابيو الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الخميس، فيما أبرزت الصحف الإيطالية تأثير رونالدو وضربة ميلان، فيما سيطر «الرئيس كان» على عناوين صحف ألمانيا

سلطت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على تحركات الأندية من أجل سوق الانتقالات المقبل في يناير، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ديربي من أجل ستيفانو سينسي.. اللاعب الشاب تم إطلاقه مع الأزوري، ميلان يريده لاستبدال بيليا وبونافنتورا، وأيضًا إنتر"، وأضافت "جنوى وسامبدوريا.. 11 بطاقة بريدية من الجسر المكسور.. اقتراح بالتوقف في الدقيقة 43 اثناء المباراة لتذكر 43 ضحية"، وتابعت "تأثير رونالدو.. يا له من محفز.. من ديبالا إلى ماكس"، وواصلت "إيكاردي يسجل ويساعد الأرجنتين، هنا يأتي ريال مدريد مجددًا".

وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "ميلان وجودين! ضربة ليوناردو، المدافع الأوروجواياني لديه عقد ينتهي في يونيو ولم يجدد عقده، قد يوقع في يناير ويصل في الصيف"، وأضافت "دي لورينتيس: 7 ملايين يورو من أجل كافاني. رئيس نابولي مستعد للتفاوض مع المهاجم.. وتوقف اَخر من أجل فيردي للإصابة"، وتابعت "المنتخب الوطني

وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "ميلان وجودين! ضربة ليوناردو، المدافع الأوروجواياني لديه عقد ينتهي في يونيو ولم يجدد عقده، قد يوقع في يناير ويصل في الصيف"، وأضافت "دي لورينتيس: 7 ملايين يورو من أجل كافاني. رئيس نابولي مستعد للتفاوض مع المهاجم.. وتوقف اَخر من أجل فيردي للإصابة"، وتابعت "المنتخب الوطني بدون أهداف، المدير الفني ينتظر عودة بالوتيلي.. بعد أن حاول الجميع، مانشيني يعود إلى المفجر الذي بدأ معه". أما صحيفة "توتو سبورت" فخرجت بعنوان: "روبين نيفيز ليوفنتوس.. الحديث مع الوكيل مينديز، الذي قابل أيضًا أنييلي.. وكيل رونالدو يعتني بمصالح لاعب الوسط الذي يلعب في الدوري الإنجليزي، صفقة ممكنة في يناير لمنح أليجري أول تعزيز في خط الوسط"، وتابعت الصحيفة "بن عطية في يناير، ميلان يضغط". صحف إسبانيا



فيما سلطت الصحف الإسبانية، الضوء على صفقة أدريان رابيو لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، وانتقاله المُحتمل إلى فيما سلطت الصحف الإسبانية، الضوء على صفقة أدريان رابيو لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، وانتقاله المُحتمل إلى برشلونة ، ومستقبل ليونيل ميسي لاعب وقائد البلوجرانا، وعلى غلاف صحيفة "ماركا"، أبرزت الجزء الثاني من حوار ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، وقال أسينسيو: "هذه مجموعة تلعب كرة القدم بطريقة جيدة وتفوز بالبطولات". وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "رابيو أقرب"، وأضافت: "النادي الفرنسي يعرف أنه لن يتم تجديد عقد اللاعب، وسيحاول بيعه قبل أن يرحل مجانا"، وتابعت: "برشلونة يعتبره الأولوية، لكن على علم أنه لا يمكن إتمام الصفقة حتى بداية 2019". وعلى الغلاف الرئيسي لصحيفة "سبورت": "ميسي، سيكون هذا مستقبلك"، وأضافت: "هذه الخطط التي نتمنى تحقيقها لميسي لمواجهة السنوات المقبلة من حياته الرياضية"، وتابعت: "استرجاع دوري الأبطال أولوية مطلقة، والعودة إلى الكرة الذهبية، وتجديد العقد بما يتجاوز العقد الحالي، وتحطيم كل رقم قياسي ممكن، لا تُريد أن تُصبح مدربا، وقرار حول ما إذا كنت ستعود إلى المنتخب الأرجنتيني، والبقاء والعيش في برشلونة". صحف ألمانيا



بينما تعددت اهتمامات الصحف الألمانية، ما بين إلقاء الضوء على ترشيح أوليفر كان لرئاسة بايرن ميونخ، والصراع الأوروبي على ضم البلجيكي ثورجان هازارد، نجم بوروسيا مونشنجلادباخ، وحمل غلاف صحيفة "Fussball Bild" عنوان "الدوري يتطلع إلى كان رئيس بايرن"، وذلك في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية تولي حارس الفريق البافاري الأسبق، منصب رئيس النادي، بدلًا من أولي هونيس. بينما تعددت اهتمامات الصحف الألمانية، ما بين إلقاء الضوء على ترشيح أوليفر كان لرئاسة بايرن ميونخ، والصراع الأوروبي على ضم البلجيكي ثورجان هازارد، نجم بوروسيا مونشنجلادباخ، وحمل غلاف صحيفة "Fussball Bild" عنوان "الدوري يتطلع إلى كان رئيس بايرن"، وذلك في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية تولي حارس الفريق البافاري الأسبق، منصب رئيس النادي، بدلًا من أولي هونيس. وألقت الصحيفة الضوء أيضًا على وصول المهاجم الكندي ألفونسو ديفيز للنادي البافاري، بعنوان "أول مران للكندي البالغ سعره 10 ملايين"، أما صحيفة "Kicker" فحمل غلافها عنوانًا جاء فيه "مهرجان فرانكفورت". صحف فرنسا



من جانبها ركزت الصحف الفرنسية، على عدة موضوعات مختلفة، أبرزها القلق المثار حول إصابة من جانبها ركزت الصحف الفرنسية، على عدة موضوعات مختلفة، أبرزها القلق المثار حول إصابة نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، التي تعرض لها في ودية البرازيل والكاميرون، ولفتت تقارير صحفية إلى مخاوف داخل جدران النادي الباريسي من إمكانية غياب نيمار عن لقاء سان جيرمان وليفربول، الأسبوع المقبل، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا. وكتبت صحيفة ليكيب: "نيمار يثير القلق في بي إس جي"، وأضافت صحيفة لو باريزيان: "إصابة نيمار تزعج سان جيرمان"، في إطار آخر كتبت صحيفة 20 دقيقة عن "كواليس صغيرة عن الإنجاز الكبير لمنتخب فرنسا في 2018"، وتساءلت صحيفة بروفانس عن الأزمة الدفاعية لأولمبيك مارسيليا بعنوان: "هل يعوض رولاندو زميله جوستافو؟".



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