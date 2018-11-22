الإحصاء: 97.1 مليون نسمة عدد سكان مصر حتى منتصف 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - معدل الكثافة السكانية للمساحة المأهولة بالسكان بلغت نحو 535 نسمة لكل كم2 على مستوى العالم وبلغت 546 نسمة في قارة إفريقيا بينما بلغت 1422 نسمة في مصر

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بلغ 97.1 مليون نسمة حتى منتصف عام 2018 والذي يمثل 1.3% من إجمالي سكان العالم و7.6% من إجمالي عدد السكان في القارة الأفريقية، وأوضح الجهاز في بيان اليوم الخميس، حول السكان في مصر والدول الإفريقية في إطار الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي للعام الجاري،أن إجمالي عدد سكان العالم بلغ 7.6 مليار نسمة وإجمالي عدد سكان القارة الأفريقية 1.3 مليار نسمة ويمثل هذا العدد 16.8% من إجمالي عدد السكان في دول العالم.

وأضاف الجهاز، أن معدل الكثافة السكانية للمساحة المأهولة بالسكان بلغت نحو 535 نسمة لكل كم2 على مستوى العالم وبلغت 546 نسمة في قارة إفريقيا بينما بلغت 1422 نسمة في مصر، لافتا إلى أن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد على مستوى العالم بلغ 70 عاما للذكور و74 عاما للإناث، وفي قارة أفريقيا 61 عاما للذكور و64

وأضاف الجهاز، أن معدل الكثافة السكانية للمساحة المأهولة بالسكان بلغت نحو 535 نسمة لكل كم2 على مستوى العالم وبلغت 546 نسمة في قارة إفريقيا بينما بلغت 1422 نسمة في مصر، لافتا إلى أن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد على مستوى العالم بلغ 70 عاما للذكور و74 عاما للإناث، وفي قارة أفريقيا 61 عاما للذكور و64 عاما للإناث، وفي مصر 71.2 عام للذكور و73.9 عام للإناث. وأشار إلى أن نسبة سكان الحضر بلغ 55% من سكان العالم، وفي قارة أفريقيا بلغ 43% أما في مصر فبلغ 42.6% من إجمالي السكان، منوها بأن نسبة السكان في الفئة العمرية (أقل من 15 عاما) بلغت 26% من إجمالي السكان على مستوى العالم، بينما بلغت في القارة الأفريقية 41% مقابل 34.2% في مصر. وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن نسبة السكان في الفئة العمرية "65 عاما فأكثر" بلغت 9% من إجمالي السكان على مستوى العالم، و3% في القارة الأفريقية بينما بلغت 3.9% في مصر. يشار إلى أن الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي لعام 2018 تحت شعار "إحصاءات رسمية عالية الجودة لضمان الشفافية والحكم الرشيد" يأتي في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وفي هذا الصدد بادر بنك التنمية الإفريقي بمشروع طريق المعلومات الإفريقية والذي يهدف إلى توحيد طرق نشر البيانات الإفريقية ونشر كافة البيانات الخاصة بالدول الإفريقية وسهولة تداولها بين الجميع سواء كانوا من الأفراد أو الدول أوالمنظمات والجهات الدولية حول العالم. ويضم هذا المشروع جزءا خاصا بمنصات نشر البيانات أو البوابات الإلكترونية، بحيث يكون لكل دولة بوابة بيانات مفتوحة خاصة بها أي موقع إلكتروني يعد منصة لنشر البيانات، وقد عمل بنك التنمية الإفريقي بوابة للبيانات المفتوحة بحيث تملك كل دولة إفريقية بوابتها الخاصة. وأطلقت مصر من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015 بوابة البيانات المفتوحة الخاصة بمصر التابعة لمشروع طريق المعلومات الإفريقية والتي تحتوي على العديد من البيانات والمؤشرات الإحصائية وبيانات تعدادي (2006 و2017) كما تحتوي على جميع الإحصاءات الجارية التي يقوم بها الجهاز. وتُعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها نحو 9,7 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة نحو 8.8 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2018. ويعتبر المجتمع المصري مجتمعا فتيا، حيث تشكل الفئة العمرية "أقل من 15 سنة"، ثلث السكان بنسبة 34.2? بينما قدرت نسبة السكان كبار السن "65 سنة فأكثر" 3.9? فقط، وفي بداية عام 2018، وبلغت نسبة سكان الحضر نحو 42.6? بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.4? . وبلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.5? في يناير2018، بمعنى أن كل 100 فرد يعولون 61.5 فرد، ارتفعت الكثافة السكانية من 71.5 نسمة/كم2 عام 2006 إلى 95.3 نسمة/كم2 عام 2018. ووفقا لتقديرات الجهاز لعام 2018، ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة عام 2006 إلى 76.1 مليون نسمة في بداية عام 2009، وبلغ 94.8 مليون نسمة عام 2017 (آخر تعداد)، وارتفع إلى 96.3 مليون نسمة في بداية عام 2018 بزيادة قدرها 1.5 مليون نسمة على بيانات آخر تعداد، "51.6? ذكور،48.4? إناث، وتبلغ نسبة النوع 106.4 ذكر لكل 100 أنثى".

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