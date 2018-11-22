انت الان تتابع الألقاب والهدف الـ100 يداعبان أحلام صلاح مع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٥ م

كشف محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، وأفضل لاعب في إفريقيا والدوري الإنجليزي، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام بريطانية نشرها الموقع الرسمي للنادي، عن الهدف الذي يسعى لتحقيقه وما ينقصه مع الريدز حاليًا، وقال صلاح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنه يشعر بفخر شديد لما حققه مع ليفربول، لكنه أشار إلى أن ما ينقصه هو حصد لقب جماعي مع الفريق، مضيفًا: "في الموسم الماضي كنا قريبين للغاية لكننا في النهاية لم نحصد أي شيء، هذا الأمر يحفزني أكثر من الفوز بألقاب فردية، أنا أريد الفوز بلقب مع هذا النادي لأنني أحب ليفربول، أريد التتويج بشيء هنا".

وأضاف محمد صلاح في المقابلة التي نشرها موقع ليفربول الرسمي: " الفريق أهم من الفوز بألقاب فردية، نريد التتويج بالألقاب والوصول لشيء ما معا. هكذا أحفز نفسي دائمًا". وخلال الموسم الماضي، سجل صلاح 44 هدفا في كل البطولات، وترشح للفوز بالعديد من الجوائز، ونجح في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي