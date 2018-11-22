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انت الان تتابع رحلة مهرجان القاهرة السينمائي.. حكايات عمرها 40 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - إذا كان لديك شغف لرؤية أهم اللحظات التاريخية التي مرت على مهرجان القاهرة السينمائي من صور وكتب ولقاءات نادرة، ننصحك بزيارة معرض "رحلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ م
مهرجان القاهرة السينمائي يحتفى بتاريخه، الذي يزيد على 42 عاما، حيث افتتحت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان، محمد حفظي، معرضًا بعنوان "رحلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، بحضور الفنانة لبلبة والفنان حسين فهمي والفنان مصطفى فهمي وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة للسينما.. أقيم المعرض داخل مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويضم المعرض كل ما يتعلق بـ"القاهرة السينمائي" على مدى 40 سنة، من تراث غنائي وصور ولحظات تاريخية ومطبوعات ولقاءات مع أهم الفنانين.
فور دخولك المعرض تجد غرفا زجاجية، الأولى تضم 3 لوحات وهي على التوالي: صور من جنازة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وتليفزيون صغير قديم جدا يعرض فيديو الجنازة بحضور الآلاف من المشيعين، وفى الخلفية أغاني "العندليب"، في الغرفة ذاتها توجد صورة للراحل أنور السادات في أثناء إلقاء خطابه في الكنيست عام 1977 وبجانبها
فور دخولك المعرض تجد غرفا زجاجية، الأولى تضم 3 لوحات وهي على التوالي: صور من جنازة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وتليفزيون صغير قديم جدا يعرض فيديو الجنازة بحضور الآلاف من المشيعين، وفى الخلفية أغاني "العندليب"، في الغرفة ذاتها توجد صورة للراحل أنور السادات في أثناء إلقاء خطابه في الكنيست عام 1977 وبجانبها صورة أخرى من واقعة اغتيال "السادات".
في الغرفة التالية توجد مجموعة تضم أشهر الوقائع التاريخية، مذبحة الأقصر وحرب البوسنة والانتفاضة الفلسطينية وسقوط جدار برلين عام 1991 وحرب الخليج التي وقعت عام 1990، وصورة أخرى للأديب الراحل نجيب محفوظ مع الرئيس حسنى مبارك بعد حصوله على جائزة نوبل فى الأدب عام 1988، على الأرض توجد مجموعة من أهم رواياته التي تحولت إلى أعمال فنية، أما الغرفة الأخيرة فتوجد بها صورة كبيرة بالأبيض والأسود لميدان التحرير في أثناء ثورة يناير 2011، بجانبها صورة من تفجير 11 سبتمبر عام 2011.
بالجهة المقابلة للغرف الزجاجية توجد أعمدة مرقمة بدورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في منتصف المعرض علق على كل منها مجموعة صور خاصة بكل دورة، أول سبع دورات كانت من نصيب الأديب الراحل كمال الملاخ، الذي تولى رئاسة "القاهرة السينمائي" بداية من 1976 وحتى 1983، ويضم المعرض صورا له من حفل افتتاح الدورة الثالثة والتى شهدت وجود الممثلة البريطانية إليزابيث تايلور، وصورا أخرى لأهل الفنان مع الوزير منصور حسن مع الفنانة نادية لطفي، وصورة أخرى للفنان أحمد مظهر بين الضيوف، ولحظة تكريم الراحل نور الشريف بالدورة السادسة وصورة من تسليم "الملاخ" الجائزة للمخرج الفرنسي كوستا جافراس بالدورة السابعة عن فيلمه فيلم Hanna K.
على العمود الخاص بالدورة التاسعة يوجد ملصق من إحدى الجرائد العالمية توجد بها صورة لـ"القاهرة السينمائي" يفيد هذا المقال باعتراف الصحف الدولية بالمهرجان، بعد حصوله على الصفة الدولية على يد المؤلف سعد الدين وهبة، الذي تولى رئاسة المهرجان خلال الفترة من 1985 وحتى 1997، وهناك صور أخرى توثق وجود نجوم بوليود فى المهرجان، حيث كان وجود الهنود سمة أساسية في المهرجان، وصورة للفنان الراحل أحمد زكي والفنانة رغدة بجوار سعد الدين وهبة وصورة للفنانة فاتن حمامة كعضو لجنة تحكيم بـ"القاهرة السينمائي".
المعرض مليء بالصور التي تم التقاطها على مدى 39 دورة بمهرجان القاهرة السينمائي، لحظات مؤثرة ومضحكة لنجوم ما زالوا بيننا، وآخرون رحلوا ولكن فنهم لا يزال باقيا، وفى الخلفية توجد طاولة كبيرة وضع عليها أهم الكتب والإصدارات التي طبعت منذ تأسيس المهرجان وحتى اليوم، وأهم الحوارات الصحفية وكتب عن المكرمين بـ"القاهرة السينمائي"، ومن بين الأسماء التي توجد في الجزء الخاص بالوثائق الفنان كمال الشناوي، والفنانة سعاد حسني، والفنانة هند رستم، والفنان سمير غانم، والفنانة ليلى علوي وغيرهم من الأسماء التي لها بصمة فى السينما المصرية.
على الحائط يوجد الكثير من الصور الفوتوغرافية لنجوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على مدى الدورات السابقة، وصور للمكرمين وأفيشات الأفلام التي شاركت وحصلت على جوائز، وصورة بعنوان "أهل مهرجان القاهرة السينمائي" تضم صورا لفريق عمل المهرجان، بجانبها صورة أخرى للرؤساء التسعة الذين مرور على المهرجان بداية من: كمال الملاخ، كمال الشيخ، سعد الدين وهبة، حسين فهمي، شريف الشوباشي، عزت أبو عوف، سمير فريد، ماجدة واصف، وأخيرا محمد حفظي.
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