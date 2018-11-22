انت الان تتابع رحلة مهرجان القاهرة السينمائي.. حكايات عمرها 40 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - إذا كان لديك شغف لرؤية أهم اللحظات التاريخية التي مرت على مهرجان القاهرة السينمائي من صور وكتب ولقاءات نادرة، ننصحك بزيارة معرض "رحلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ م

مهرجان القاهرة السينمائي يحتفى بتاريخه، الذي يزيد على 42 عاما، حيث افتتحت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان، محمد حفظي، معرضًا بعنوان "رحلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، بحضور الفنانة لبلبة والفنان حسين فهمي والفنان مصطفى فهمي وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة للسينما.. أقيم المعرض داخل مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويضم المعرض كل ما يتعلق بـ"القاهرة السينمائي" على مدى 40 سنة، من تراث غنائي وصور ولحظات تاريخية ومطبوعات ولقاءات مع أهم الفنانين.

فور دخولك المعرض تجد غرفا زجاجية، الأولى تضم 3 لوحات وهي على التوالي: صور من جنازة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وتليفزيون صغير قديم جدا يعرض فيديو الجنازة بحضور الآلاف من المشيعين، وفى الخلفية أغاني "العندليب"، في الغرفة ذاتها توجد صورة للراحل أنور السادات في أثناء إلقاء خطابه في الكنيست عام 1977 وبجانبها