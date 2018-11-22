انت الان تتابع ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٧ ص

اتخذ ريال مدريد قرارًا جديدًا بشأن صفقة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو نقلًا عن إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية، إن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة اللاعب البرازيلي، وعدم الدخول في مزاد من أجل اللاعب، على الرغم من أنه كان هدفًا رئيسيًا للرئيس فلورنتينو بيريز طوال الفترة الماضية، وتشير الإذاعة إلى أن أحد أهم الأسباب التي دفعت ريال مدريد لاتخاذ هذا القرار، هو عدم رضا المشجعين عن التعاقد مع اللاعب، إضافة إلى رغبة البرازيلي في العودة لبرشلونة مرة أخرى.

وبعد رحيل كريستيانو رونالدو الصيف الماضي عن ريال مدريد، حاول الأخير التعاقد مع نجم جديد، مثل نيمار أو هازارد أو مبابي أو هاري كين، لكنه فشل، وكان اسم نيمار هو الأبرز في مخططات ريال مدريد، لكن باريس سان جيرمان رفض فكرة بيع اللاعب الذي انضم له قبل عامين مقابل 222 مليون يورو. وتقول صحيفة موندو ديبورتيفو،