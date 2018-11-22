شاهد إطلالة نجمات مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ظهرت الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالات مختلفة وألوان مميزة، كل واحدة منهن تتألق على الريد كاربت وبالطبع ظهرت ألوان الشتاء في كثير من الإطلالات.

تنتظر السيدات والفتيات المهرجانات السينمائية لمتابعة موديلات الفساتين والألوان التي ترتديها الفنانات على السجادة الحمراء، ومنذ يومين تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، لتتألق الفنانات على "الريد كاربت" بــ"استايلات" مختلفة وألوان مدهشة تكشف عن جمال كل واحدة منهن، وتؤكد أن الموضة لا تعرف فكرة السن، الملفت في الأمر أن أزياء هذا المهرجان لا ينتشر فيها العري كثيرا مثلما حدث في مهرجان الجونة، ولأن موسم الشتاء يخيم على المهرجان فكانت الألوان الرائجة الأسود والرمادي والذهبي، وبعض الفنانات اختارت القماشات الشتوية.. إليك التفاصيل :

- الأسود ملك الألوان من المعروف أن اللون الأسود ملك الألوان، فهو يُعطي أناقة غير معهودة، ويليق على جميع الاجسام والأطوال، ولا يعرف المواسم إلا من خلال نوع القماش، وكعادتها تطل علينا الفنانة التونسية درَّة بفستان أسود مفتوح ناحية الركبة ومرصع بنقوشات ذهبية، واختارت تسريحة شعر بسيطة مثلها تماما.. يهمك

- الأسود ملك الألوان من المعروف أن اللون الأسود ملك الألوان، فهو يُعطي أناقة غير معهودة، ويليق على جميع الاجسام والأطوال، ولا يعرف المواسم إلا من خلال نوع القماش، وكعادتها تطل علينا الفنانة التونسية درَّة بفستان أسود مفتوح ناحية الركبة ومرصع بنقوشات ذهبية، واختارت تسريحة شعر بسيطة مثلها تماما.. يهمك أن تعرفي ألوان لا تنتهي موضتها. أما الممثلة التونسية رشان بن معاوية فقد اختارت فستانا أسود غير مكشوف ومن قماشة القطيفة المطفية وحزاما فضيا من الوسط، لتكسر اللون الغامق بروج أحمر ومكياج بسيط، وبعدما تألقت أروى جودة باللون الأبيض في مهرجان الجونة، اختارت في تلك المناسبة الأسود اللامع الذي يكشف جزءا من ظهرها مع مكياج بسيط وحلق فضي. وفي ظهور مميز للفنانة إيمان العاصي، اختارت فستانا أسود "كب" مرصع ببعض النقوشات البسيطة الفضية ناحية الصدر، مع قصة شعر قصيرة وإكسسوارات فضية لامعة تضيف أناقة غير محدودة، والجميلة نيللي كريم التي دائما ما تجد في اللون الأسود أناقتها وراحتها، ارتدت فستانا جلديا واختارت مكياجا بسيطا. - الأبيض للجميلات وعلى النقيض اختارت بعض الفنانات اللون الأبيض للتألق في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت الفنانة مي سليم فستانا أبيض ووضعت جزء من شعرها على كتف واحد، واختارت الفنانة نجلاء بدر الفستان الأبيض الذي يكشف عن ذراعيها، ولأن الفنانة هبة مجدي معروفة ببساطتها، ارتدت الابيض وحلقا ذهبيا مع ظهورها بمكياج بسيط جدا. - النبيتي موضة لا تنتهي ظهرت الفساتين النبيتي بدرجاتها المختلفة بقوة في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث اختارت أكثر من فنانة ارتداء فستان بهذا اللون، فاختارت ريهام حجاج النبيتي المطرز والمفتوح حتى الركبة، كما ارتدت الفنانة مريم الخشت نفس اللون باستايل بسيط وارتدت عقدا لوليا واختارت مكياجا بسيطا. - الفضي ليس له موسم

مثلما اختارت الكثير من الفنانات اللون الفضي في مهرجان الجونة، كان هذا اللون هو اختيار بعض الفنانات أيضا في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدته الفنانات رانيا منصور ، ولقاء الخميسي، وداليا مصطفى، وتتشارك الفنانات في الفضي المطرز ولكن باختلاف الاستايل. - الأخضر على غير العادة

قد يكون الأخضر لونا غريبا أو لا يظهر كثيرا في مهرجان القاهرة السينمائي، ولأن الفنانات وفاء عامر وروجينا، وميس حمدان غالبا ما يتميزن بالإطلالات المفاجئة، اخترن هذا اللون، وكل واحدة انفردت بدرجة وتصميم مختلف من الفساتين. - الذهبي دائما يليق عليهن

اللون الذهبي من الألوان المميزة التي تعطي الفنانات إطلالة مختلفة، وكان هذا اللون اختيار بعض الفنانات على "الريد كاربت"، حيث ارتدت الراقصة دينا فستانا ذهبيا مطرزا، والفنانة فيفي عبده اختارت تصميم بأكمام طويلة، كما ظهرت نادية الجندي بالذهبي المطرز أيضا.

تحمل الفنانات الكثير من المفاجآت والإطلالات المختلفة في جميع المهرجانات، ولأن مهرجان القاهرة مستمر ستكون هناك المزيد من الإطلالات الجميلة خاصة في حفل الختام.

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