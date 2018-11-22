انت الان تتابع أزمة في ريال مدريد بسبب لوكا مودريتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:١١ ص

يعمل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، على عملية تجديد الفريق، والتعاقد مع لاعبين جدد، بعد التذبذب في الموسم الحالي، بعد رحيل المدرب زيدان، والهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو، ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الخميس، فإن إدارة النادي الملكي، لم تقرر حتى الآن التجديد للاعب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، والذي سيصل إلى عامه الـ34 بنهاية الموسم الحالي، وتشير الصحيفة إلى أن سياسة ريال مدريد الأخيرة بالتعاقد مع الشبان، لن تكون في صالح الكرواتي، الذي ما زال لديه عقد حتى صيف عام 2020، وراتب سنوي 8 ملايين يورو.

وعلى الرغم من أن مودريتش يعد من الركائز الأساسية بالنسبة لجماهير ريال مدريد، إلا أن إدارة الفريق ترفض حتى الآن تجديد عقده بالأرقام التي يطلبها وكلاء أعماله، خاصة بعد تتويج اللاعب بجائزة أفضل لاعب في العالم من فيفا، وأفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي، وترشيحه بقوة للكرة الذهبية، وحاول ممثلو لوكا الصيف الماضي،