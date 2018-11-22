الخارجية الروسية: صعوبات تعترض إنشاء منطقة منزوعة السلاح فى إدلب

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استمرار الصعوبات التى تعترض إنشاء منطقة منزوعة السلاح فى إدلب.

وقالت زاخاروف، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إن الوضع فى شمال غرب سوريا وتحديدا فى إدلب لا يزال يثير القلق.

وأضافت: "بالرغم من الجهود التركية الجدية لتنفيذ اتفاق 17 سبتمبر الماضى مع روسيا بشأن إدلب، فإن الصعوبات فى إنشاء منطقة منزوعة السلاح فى هذه المنطقة لا تزال قائمة"، موضحة أن بلادها تواصل العمل عن كثب مع الأتراك بهذا الشأن.

وفى سياق متصل، ذكرت ماريا زاخاروفا أن واشنطن مستمرة فى إنكار استخدامها للفسفور الأبيض أثناء قصف مناطق شرقى الفرات فى سوريا.

وقالت بهذا الصدد: "طبقاً لوسائل الإعلام السورية، فان طائرات التحالف استخدمت قذائف الفسفور الأبيض مجددا..الأمريكيون ينكرون ذلك بعناد مماثل لما مارسوه فى أبريل الماضى فيما يخص الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية فى منطقة دوما".

وفى سياق آخر، ذكرت زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف سيلتقى خلال زيارته إلى فرنسا 27 نوفمبر الجارى مع نظيره الفرنسى لودريان ويشارك فى اجتماع مجلس " معاهدة تريانون".

وقالت زاخاروفا إن لافروف سيبحث خلال لقائه مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية والأوضاع فى سوريا ومعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة".

وفى سياق متصل، ذكرت زاخاروفا أن لافروف سيزور سويسرا أيضا فى 27ــ 28 من الشهر الجارى للمشاركة فى الاجتماع الوزارى حول أفغانستان الذى يجرى تحت رعاية الأمم المتحدة.