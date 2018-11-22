الرئاسة التركية: أردوغان قد يلتقي بن سلمان خلال قمة العشرين في الأرجنتين

قالت الرئاسة التركية إن أردوغان قد يلتقي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وذكرت الرئاسة، في بيان، أردوغان قد يلتقي بولي العهد السعودي خلال قمة العشرين في الأرجنتين.
ويعد اللقاء المرتقب هو الأول منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.
وكانت مصادر تركية أكدت أن التصريحات حول المسئولين عن قتل خاشقجي لا تقصد ولي العهد.
وأكدت تصريحات لمسئولين في البلدين أن القضية لن تؤثر على العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا.
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