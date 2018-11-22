البرلمان العربي يؤكد مساندة السودان لرفع اسمه من قائمة الإرهاب

أكد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهد السلمي، التزام البرلمان بمساندة جمهورية السودان، من خلال اللجنة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي يرأسها رئيس البرلمان العربي.

وقال إن ذلك يأتي انطلاقًا من خطة البرلمان التي اعتمدتها "قمة القدس" في الظهران بالسعودية، والتي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باعتبارها خطة العمل العربي الوحيدة المعنية بهذا الشأن.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 34 لمجلس وزراء العدل العرب، بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.

وأوضح السلمي أن البرلمان العربي بدأ خطوات تنفيذية في هذا الصدد بالتنسيق مع وزارة الخارجية والبرلمان بالسودان، وكذلك البرلمان الأفريقي، لافتًا إلى البدء في الترتيب لعقد جلسة استماع في البرلمان العربي فبراير المقبل، تخصص للسودان، ويدعى لها الكونجرس الأمريكي بمجلسيه، والبرلمانات الدولي والأوروبي والأفريقي، والجمعية البرلمانية لحلف الناتو، والاتحادان الأوروبي والأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد السلمي تطلع البرلمان إلى ترسيخ وتوثيق التعاون وتكامل الأدوار التشريعية بين البرلمان العربي ومجلس وزراء العدل العرب، وتجسيد هذا التعاون، من خلال شراكة مع المجلس تتضمن إحالة مشاريع القوانين الموحدة والاتفاقيات العربية إلى البرلمان العربي، ومراجعة وتحديث المنظومة التشريعية العربية، منوها إلى أن ذلك يأتي استنادا وتفعيلا للنظام الأساسي للبرلمان.

وقال السلمي إن البرلمان العربي يعمل على عدد من الموضوعات الهامة، ومنها خطة العمل للدفاع عن قضية العرب الأولى، فلسطين، بجانب مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، والتصدي للتدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول العربية، وحل النزاعات الداخلية.

وأشار إلى عدد من خطط وتحركات البرلمان العربي، ومنها مبادرته بتقديم مقترحات لتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودراسة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإعداد لورشة عمل تُعنى بدراسة تشريع عربي موحد بشأن عقوبة الإعدام بين الشريعة الإسلامية والقانون، وضمانات تطبيق عقوبة الإعدام، مبرزا أنه ستتم دعوة رؤساء المجالس التشريعية بالدول العربية للمشاركة فيها.