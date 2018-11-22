استشهاد 3 طلاب وإصابة 4 آخرين بعبوة ناسفة في العراق

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، الخميس، استشهاد ثلاثة طلاب وإصابة أربعة آخرين، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة تقلهم في نينوى.
وقال المركز، وفقًا لـ "السومرية نيوز"، إنه وقع انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في طريق ترابي قديم، بإحدى القرى في منطقة الشورى في محافظة نينوى، على عجلة تقل مجموعة من الطلاب ما أدى الى استشهاد 3 منهم وإصابة 4 آخرين.
وشهدت محافظة نينوى، الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة، قرب أحد المطاعم في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.
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