شكرا لقرائتكم بعد صنعاء.. غريفثس يزور مدينة الحديدة للتهدئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس لزيارة مدينة الحديدة اليمنية التي تضم ميناء حيوياً، حسبما أفاد الخميس مصدر في فريقه لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته إن غريفثس، المتواجد في العاصمة #صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي منذ الأربعاء، سيزور الحديدة الجمعة، في خطوة قال إنها "ستكون فرصة للتهدئة في إطار التحضير لمشاورات السلام في السويد".

إلى ذلك نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر أممي أن "المبعوث الأممي وصل الأربعاء إلى صنعاء والتقى مسؤولين حوثيين على أن يتوجه إلى الحُديدة، ومنها إلى العاصمة الأردنية عمان".

وأكد المصدر أن غريفثس لن يلتقي أية أطراف عسكرية، في الحديدة، موضحاً أنه "ليس من اختصاص المبعوث الخاص لقاء قيادات عسكرية في الحديدة، فهو مفوض أممي لاستئناف العملية السياسية".

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على التحضير لعقد مفاوضات سلام مطلع ديسمبر في السويد.

وسيسعى غريفثس للحصول على موافقة زعيم الميليشيات على الانسحاب من ميناء #الحديدة، ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة وإتمام عملية تبادل للأسرى والمعتقلين، إلى جانب توحيد البنك المركزي.

وكان وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، قال مساء الأربعاء، إن السعودية والإمارات "تدعمان بقوة" مفاوضات السلام.

وقبل يومين أعلنت كل من الإمارات والسعودية عن مبادرة إغاثية جديدة من أجل مساعدة ما بين 10 و12 مليون يمني، تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية.