طيار يحتفل بآخر رحلة جوية فكاد يتسبب بكارثة

دبي - بواسطة محمد فارس تحول احتفال طيار بقيامه بآخر رحلة جوية له قبل تقاعده إلى كارثة، لكن لحسن الحظ من دون تعريض المسافرين أو أي شخص للأذى.

فبعد أن حطت الطائرة القادمة من العاصمة الإسبانية مدريد بسلام في مطار إيزيزا الدولي في بيونس آيرس بالأرجنتين، وقفت سيارتا إطفاء على جانبي المدرج من أجل رش الطائرة بالماء كجزء من الاحتفال بتقاعد الطيار.

وبينما كان ينعطف على المدرج في طريقه إلى نقطة التوقف، ارتطم جناح الطائرة الأيسر بخرطوم سيارة الإطفاء التي ترش الماء.

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مقدم بواسطة: بي بي سي



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وتسبب الارتطام بتحطم جزء من جناح طائرة الإيرباص 340-313، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبدو أن تقاعد الطيار لن يمر بفرح، إذ فتحت هيئة التحقيق في حوادث الطيران المدني تحقيقا بالحادث، على الرغم من أن الحادث لا يعد خطيرا. © Sky News Screen Grab سيارتا الإطفاء ترشان الطائرة بالماء احتفالا بتقاعد الطيار

لكن الطائرة، التي يبلغ عمرها 22 عاما، ستظل على الأرض إلى ما بعد الانتهاء من عملية الإصلاح، في حين سيستمر التحقيق في الحادثة لمعرفة ما إذا كان الطيار هو المخطئ أم سائق سيارة الإطفاء.

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غير أنه من الواضح أن الطيار، الذي لم يكشف عن اسمه، لن ينسى بالتأكيد آخر تحليق له ولن ينسى هذا الاحتفال بتقاعده.