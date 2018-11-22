ترامب يشكك في ظاهرة الاحتباس الحراري!

دبي - بواسطة محمد فارس شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، بسبب الطقس البارد الذي تشهده بعض مدن شرقي الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على حسابه في تويتر في هذا الشأن: "يمكن لموجة قاسية من البرد أن تحطم كل الأرقام القياسية. ما الذي حدث لظاهرة الاحتباس الحراري؟"

تعليق ترامب هذا يأتي في ظل توقعات بانخفاض شديد في درجات الحرارة اليوم في شمال شرقي الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة في مدينتي بوسطن وفيلاديلفيا إلى -9، فيما ستصل إلى -7 في نيويورك. © LEAH MILLIS

ويشكك الجمهوريون وترامب في نظرية تغير المناخ العالمي، التي يلتزم بها معظم علماء المناخ. ووفقا لهذه النظرية، ارتفعت درجة الحرارة على كوكب الأرض في القرون الأخيرة بسبب عدد من العوامل، يرتبط الكثير منها بالنشاط البشري.

المصدر: وكالات