شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم البرلمان: طارق شوقى لديه رؤية وإصرار لإنجاح منظومة التعليم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى لديه رؤية وإصرار على إنجاح منظومة التعليم الجديدة ليس فقط من خلال الوزارة وإنما بمشاركة كافة أطياف المجتمع بداية من الأسرة والمجتع والحكومة كونها منظومة متكاملة.

وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن وزير التربية والتعليم لدية من قدرة على النهوض بالمنظومة التعليمية بما يحقق نهضة تعليمية نستطيع من خلالها الإرتقاء بالعملية التعليمية ورفع كفاءة المتلقى من التلاميذ والطلبة بداية من مرحلة روضة الأطفال وصولاً للثانوية العامة.

وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن وزير التعليم يضع فى أولوياته التى عرضها على اللجنة فى اجتماعات الأخيرة حول الإرتقاء بالمعلم وإعادة له هيبته التى حاول البعض ضربها من خلال عدد من العوامل أهمها اعداد المعلمين وإعادة تأهيلة للمنظومة الجديدة، الحفاظ على صورة المدرس كونه يمثل القدوة للمجتمع مع الاهتمام بالمنظومة الصحية له وحمايته من مغبة التعدى عليه من قبل بعض المخالفين للقانون.