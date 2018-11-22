شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قورة بعد فصله من حزب الوفد: لجأنا للقضاء وتم تكليف مكتب محاماة كبير للأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر قورة، عضو حزب الوفد، إن حزب الوفد تاريخيا حزب كل المصريين ولم يحدث أن يستأثر أى رئيس بالحزب لكون الوفد يتمتع بطبيعة خاصة ومبدأ عام كونه وهو أنه ليس ملكا لأحد، وفكرة مخالفة اللوائح والخروج عن اللائحة وعدم الاعتداد بأى شىء سوى التمسك برأى واحد أمر لن يستقيم ولن يحدث داخل حزب الوفد.

وأضاف قورة فى تصريح لـ" الخليج 365" أن حزب الوفد له ثوابت وقواعد وقوانين وكنا نظن أن المستشار بهاء أبو شقة بحكم أنه رجل قانون أول من سيسرى قواعد العدل داخل حزب الوفد، وبما أنه رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فهو المسئول عن التشريعات الخاصة بالحقوق والحريات فمن الطبيعى أن لا يخالف اللائحة ويلتزم بالحقوق والحريات اذ ما رأى هناك ظلم فى أى شىء، وبحكم أنه رئيس حزب الوفد وبالتالى فهو رئيس لكل الوفديين ولابد وأن يسمع لكل مظلمة داخل الحزب سواء فى انتخابات أو خارج الانتخابات.

وتابع ياسر قورة، ليس من المنطقى أن يظهر رئيس حزب الوفد أن قلبه على الحزب وعدم تعرضه لأى هزات وعدم إظهار مشاكله، نجد المستشار بهاء أبو شقة لديه إصرار على خروج مشاكل الوفد أمام الإعلام، متابعا لما تقدمنا بتظلم من نتيجة انتخابات الهيئة العليا لما فيها من خطأ مادى واضح حيث إن الأصوات غير مطابقة بين الأصوات الصحيحة والتى حصل عليها المرشحون، كان الطبيعى يتم استدعاء المجموعة ويجلس معها المستشار بهاء ويستمع للمظلمة ويتخذ قرارا بشأنها.

واستطرد ياسر قورة، لابد أن يكون هناك لغة حوار، متسائلا هل الديمقراطية تعنى أن كل ما حد يقول على أمر داخل الوفد به خطأ، يتم التلويح باستخدام الفصل والحبس والتنويه باستخدام القوة المستمر، متابعا: هل بهاء أبو شقة تحول إلى أنه صاحب الحق فى الحبس والإفراج عن الناس؟، فمن المفترض أنه رئيس حزب ليبرالى ديمقراطى لابد وأن يكون له ثوابت ومبادئ تتطابق بحزب الوفد وإلا فكيف يترأس هذا الحزب بهذه المبادئ وهو لا يعترف بالديمقراطية والحوار وأى رأى آخر، اعتقد أن هناك خلل فى المنظومة ولم تستقيم الأمور بهذا الشكل وهذا النوع من الإدارة.

وتابع قورة، أن ما حدث امس من إصدار قرار بفصل عدد من أعضاء حزب الوفد استمرار لمسلسل المخالفات، مستطردا فى كل الأحوال: لجأنا للقضاء وتم تكليف مكتب محاماة كبير لرفع دعوى والقضاء سيقول كلمته فى بطلان الهيئة العليا من عدمه.

وأكد ياسر قورة، أن أى قرار للهيئة العليا الحالية باطل، خاصة وأن وفقا للائحة لا تستطيع ممارسة عملها قبل 6 شهور من الآن وبالتالى قرار تفويض رئيس الحزب، متابعا أن التفويض صدر مما لا يملك ويعطى دون وجه حق.

كان المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أعلن فى بيان له أمس أنه استناداً إلى تفويض الهيئة العليا قرر، فصل عدد من الخارجين على الالتزام الحزبى وهم:

1- ياسر قورة

2- محمد الحسينى

3- محمد إبراهيم

4-أحمد عطالله

5-فتحى مرسى

6- شريف حمودة