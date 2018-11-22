شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال كوش يوجه طلب إحاطة لسرعة ترميم وتطوير مزلقان وروة ببنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جمال كوش عضو مجلس النواب عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسبب التباطؤ الشديد فى تحديث وترميم مزلقان قرية ورورة التابعة للدائرة.

وأضاف كوش فى تصريح لـ" الخليج 365" أن عدم تحديث وترميم مزلقان قرية ورورة يسبب خطورة شديدة على المواطنين أثناء المرور ويترتب عليه كوارث وتهديد لحياة المواطنين ، وبالتالى يجب إدراجة ضمن خطط التطوير على وجه السرعة لحماية أرواح المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة وإدراجة للمناقشة بصورة عاجله واتخاذ خطوات نحو إعادة تأهيله وتطويره .