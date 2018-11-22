شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة للحكومة بشأن وجود مياه معدنية بالأسواق غير مطابقة للمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم طارق حسانين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب دائرة إمبابة، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء الصحة والصناعة والبيئة، حول وجود مياه معدنية بالأسواق غير مطابقة للمواصفات مما يضر بصحة المصريين.

وذكر "حسانين"، فى طلب الإحاطة، بحسب بيان له اليوم، أنه يوجد حاليا بالأسواق المصرية أكثر من 30 نوعا لمياه معدنية رغم أن وزارة الصحة منحت تراخيص رسمية لنحو 20 شركة فقط، وأن هذه الشركات تحقق أرباحا كبيرة على حساب صحة المستهلك المصرى، بجانب المغالاة فى أسعار البيع، حيث وصل سعر الزجاجة الصغيرة إلى 3 جنيهات وتباع داخل الأماكن السياحية بـ10 جنيهات.