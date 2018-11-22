تعرف على أفلام اليوم الثاني من «القاهرة السينمائي»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٠ ص
يعرض فى دار الأوبرا اليوم الخميس عدد من الأفلام، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، التي انطلقت أول من أمس الثلاثاء، وتستمر حتى 29 من نفس الشهر، فالبداية فى الثانية عشرة صباحا مع فيلم «وقفة» على المسرح الكبير، وفيلم «أليس تى» على المسرح الصغير، وفى مركز الإبداع سيقدم فيلم «متوحش»، وفيلم «قنبلة قصة ليدي لامار» فى سينما الهناجر، وفيلم «وليمونادة» فى مسرح الهناجر، أما فى الثالثة والنصف فيعرض فيلم «مامانج» على المسرح الكبير، وفيلم «لعزيزة» على المسرح الصغير، و«قيصر» فى مركز الإبداع، وفى سينما الهناجر «المكان».
وفى السادسة والنصف مساء، ستعرض 6 أفلام هي «روما» على المسرح الكبير، «النشال» على المسرح الصغير، «إيلينا» فى مركز الإبداع، و«فورتونا» فى سينما الهناجر، و«لاتترك أثرا» على مسرح الهناجر، وفيلم «فى بيتنا رجل» على المسرح المكشوف». كما
وفى السادسة والنصف مساء، ستعرض 6 أفلام هي «روما» على المسرح الكبير، «النشال» على المسرح الصغير، «إيلينا» فى مركز الإبداع، و«فورتونا» فى سينما الهناجر، و«لاتترك أثرا» على مسرح الهناجر، وفيلم «فى بيتنا رجل» على المسرح المكشوف».
كما يقدم فى التاسعة والنصف 6 أفلام وهي Blackkk lansnan على المسرح الكبير، و«ضع الجدة فى الفريزر» على المسرح الصغير، «صمت الآخرين» فى مركز الإبداع، بينما يعرض فى سينما الهناجر «معركة من أجل سيفاستوبل»، وعلى مسرح الهناجر «عيار ناري» أما «سهر الليالي» فعلى المسرح المكشوف.
يذكر أن الدورة الأربعين تشهد مشاركة 160 فيلما من 59 دولة، فى مسابقات المهرجان المختلفة وهي «المسابقة الدولية»، «آفاق السينما العربية»، «أسبوع النقاد الدولي»، و«مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة».
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