انت الان تتابع تعرف على أفلام اليوم الثاني من «القاهرة السينمائي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٠ ص

يعرض فى دار الأوبرا اليوم الخميس عدد من الأفلام، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، التي انطلقت أول من أمس الثلاثاء، وتستمر حتى 29 من نفس الشهر، فالبداية فى الثانية عشرة صباحا مع فيلم «وقفة» على المسرح الكبير، وفيلم «أليس تى» على المسرح الصغير، وفى مركز الإبداع سيقدم فيلم «متوحش»، وفيلم «قنبلة قصة ليدي لامار» فى سينما الهناجر، وفيلم «وليمونادة» فى مسرح الهناجر، أما فى الثالثة والنصف فيعرض فيلم «مامانج» على المسرح الكبير، وفيلم «لعزيزة» على المسرح الصغير، و«قيصر» فى مركز الإبداع، وفى سينما الهناجر «المكان».

وفى السادسة والنصف مساء، ستعرض 6 أفلام هي «روما» على المسرح الكبير، «النشال» على المسرح الصغير، «إيلينا» فى مركز الإبداع، و«فورتونا» فى سينما الهناجر، و«لاتترك أثرا» على مسرح الهناجر، وفيلم «فى بيتنا رجل» على المسرح المكشوف». كما