انت الان تتابع تواضروس يترأس صلوات رسامة 13 كاهنا بدير الأنبا بيشوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٥ ص

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، القداس الإلهي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، بحضور مجموعة كبيرة من أساقفة المجمع المقدس، وعدد كبير من الكهنة، وذلك لرسامة 13 كاهنا لمناطق القاهرة والإسكندرية والكرسي الأورشليمي وكندا وهونج كونج، مؤكدا أن الكاهن عليه دور مهم في نجاح الخدمات بالكنيسة، وهو يشبه الراعي لا يبحث عن مجد لنفسه، ولكنه يبذل نفسه من أجل رعيته، لافتًا أن اختيار الكاهن لا يتم بشكل عشوائي، وإنما يخضع لعدد من العوامل والاختبارات والجلسات حتى يكون الاختيار صحيحا

يذكر أن الكهنة هم كل من القس فلوباتير لكنيسة السيدة مريم العذراء والقيامة المجيدة بإيبراشية الكرسي الأورشليمي، والقس دانيال لكنيسة مارمرقس بكليوباترا بمصر الجديدة، والقس لوقا لكنيسة القديس مامرقس بكليوباترا بمصر الجديدة، والقس شنوده لكنيسة القديس مامرقس بكليوباترا بمصر الجديدة، والقس كاراس بكنيسة مارجرس

يذكر أن الكهنة هم كل من القس فلوباتير لكنيسة السيدة مريم العذراء والقيامة المجيدة بإيبراشية الكرسي الأورشليمي، والقس دانيال لكنيسة مارمرقس بكليوباترا بمصر الجديدة، والقس لوقا لكنيسة القديس مامرقس بكليوباترا بمصر الجديدة، والقس شنوده لكنيسة القديس مامرقس بكليوباترا بمصر الجديدة، والقس كاراس بكنيسة مارجرس بالظاهر بالقاهرة، والقس مرقس بكنيسة مارمرقس الرسول النزهة 2 بأبورجيلة مدينة السلام، والقس صموئيل بكنيسة مارمرقس الرسول النزهة 2 بأبورجيلة مدينة السلام، والقس كيرلس لكنيسة العذراء والبابا كيرلس السادس والأنبا كاراس السائح بمدينة السلام، والقس فلوباتير لكنيسة الشهيد أبوسيفين والشهيد وانس بمنطقة الخزان بمدينة السلام، والقس هيرمينا لكنيسة الأنبا هيرمينا السائح بمنطقة الرابية بالقاهرة.