انت الان تتابع توكيلات الإسكان المخالفة في طلب إحاطة بالبرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٢ ص

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، بشأن التوكيلات المخالفة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي من جانب مكاتب الشهر العقاري، مضيفًا أن ذلك ظهر من خلال المثابرة فى إنشاء وتشييد العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعى بمختلف أنحاء الجمهورية والحرص على إيصال تلك الوحدات إلى مستحقيها من المواطنين.

وقال فؤاد، إنهم متغاضين ومتجاهلين تماما لكافة الضوابط والآليات القانونية التى وضعتها وزارة الإسكان لتنظيم العملية برغم وجود بعض المعوقات التى تحول دون أن تتم العملية بشكل قانونى وعادل، موضحًا أنه على سبيل المثال بزغ نجم بعض المنتفعين الذين يتعاملون على الوحدات بهدف التربح من خلال إعادة بيعها مرة أخرى