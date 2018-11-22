ليست السعودية.. من يقف وراء انخفاض أسعار النفط؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات بداية أكتوبر الماضي، وتوقع الخبراء الوصول إلى سعر 100 دولار للبرميل قريبا، إلا أن الأسعار انخفضت فجأة فما السبب وراء ذلك؟

في غضون أسابيع، انخفضت أسعار النفط الخام من أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات إلى هبوط كبير، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 30% من آخر ارتفاع لها، فبعد أن تخطت حاجز الـ75 دولارا للبرميل في بداية أكتوبر الماضي، توقع مراقبون الوصول إلى سعر 100 دولار للبرميل، قريبا، إلا أن الأسعار بدأت في الانخفاض دون سابق إنذار، لتصل إلى 54 دولارا للبرميل، في أقل معدل لها منذ 13 شهرا، وهو ما دفع مايكل تران المدير بشركة "آر بي سي كابيتال ماركتس" إلى القول "إن هذا الانخفاض الهائل يثير الذكريات غير السارة في عامي 2014 و2015"، في إشارة إلى آخر هبوط في أسعار النفط.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن أسعار النفط الأمريكي زادت بنسبة 2% يوم الأربعاء بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في 13 شهرًا في اليوم السابق. واحتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب انخفاض أسعار النفط، وغرد "أسعار النفط تنخفض بشدة! إن الأمر أشبه بتخفيض ضريبي لأمريكا والعالم، فلنستمتع بذلك!"،

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن أسعار النفط الأمريكي زادت بنسبة 2% يوم الأربعاء بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في 13 شهرًا في اليوم السابق. واحتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب انخفاض أسعار النفط، وغرد "أسعار النفط تنخفض بشدة! إن الأمر أشبه بتخفيض ضريبي لأمريكا والعالم، فلنستمتع بذلك!"، مضيفا: "شكرا للسعودية، لكن لندع الأسعار تنخفض أكثر!". إلا أنه لا يمكن تفسير هذا الانخفاض بتغريدة بسيطة. عقوبات إيران عقوبات إيران بالتأكيد للسعودية دور في هذا الانخفاض، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، ففي وقت سابق من هذا العام، تعهدت إدارة ترامب بوقف صادرات النفط الإيرانية، هذا الموقف الصارم من العقوبات المفروضة على إيران رفع الأسعار بشكل كبير. وتحت ضغط من ترامب، رفعت السعودية الإنتاج إلى أعلى مستوى على الإطلاق، كما سارعت روسيا والولايات المتحدة إلى زيادة الإنتاج. انخفاض أسعار النفط.. ترامب وأردوغان أكثر المستفيدين لكن إدارة ترامب صدمت سوق النفط في وقت سابق من هذا الشهر باتخاذ نهج أكثر ليونة تجاه إيران، حيث تم منح استثناءات مؤقتة من العقوبات، مما سمح للهند والصين ودول أخرى بمواصلة شراء النفط الخام من إيران. هذه الخطوة تسببت في وضع سوق النفط في مواجهة احتمال وفرة المعروض، وتواجه منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الآن الضغوط من أجل خفض الإنتاج بشكل كبير في اجتماع الشهر المقبل في فيينا للمساعدة في وقف هذا الانخفاض في الأسعار. زيادة إنتاج النفط الأمريكي زيادة إنتاج النفط الأمريكي وترى الشبكة الأمريكية أنه على الرغم من أن ترامب أشاد بالسعودية، فإن تغريدته أغفلت الدور الرئيسي لأمريكا في انخفاض أسعار النفط، حيث رفعت أمريكا من إنتاجها من النفط الصخري، لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم لأول مرة منذ عام 1973. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الإنتاج الأمريكي بأكثر من 2 مليون برميل في اليوم في عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في العام المقبل. روسيا الفائز غير المتوقع بانقطاع النفط الإيراني مخاوف من انخفاض الطلب مخاوف من انخفاض الطلب لكن هذا الانخفاض في أسعار النفط لا يقتصر فقط على فائض العرض، لكن يبدو أن التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي يعرقل الطلب بالفعل. حيث ارتفع الطلب على النفط في الولايات المتحدة بصورة كبيرة، لكن وكالة الطاقة الدولية حذرت الأسبوع الماضي من ضعف الطلب في أوروبا والدول الآسيوية المتقدمة، وأرجعت الوكالة "تباطؤ" الطلب في الهند والبرازيل والأرجنتين بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملات وتدهور النشاط الاقتصادي. وفي الشهر الماضي خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 لكل من الصين والولايات المتحدة بسبب الحرب التجارية، ومن المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2.9% في عام 2018 إلى 2.5% في العام المقبل، وهو ما قد يتسبب في المزيد من الانخفاض في أسعار النفط. الفوضى في سوق الأسهم الفوضى في سوق الأسهم سبب آخر لانخفاض أسعار النفط الخام هي الفوضى في أسواق البورصة، حيث دفعت المخاوف من حدوث تباطؤ في الاستثمار إلى الفرار من الأصول الخطرة، وانخفض النفط الخام بنسبة 7% يوم الثلاثاء. هل تفشل سياسة ترامب تجاه إيران دون دعم حلفاء أمريكا؟ ونقلت "سي إن إن" عن داميين كورفالين، المدير في بنك "جولدمان ساكس"، قوله إن انهيار النفط يعكس "عمليات البيع الأوسع للسلع والأصول مع استمرار تزايد المخاوف بشأن النمو"، وتوقع أن أسعار النفط لن تعود إلى الارتفاع مرة أخرى حتى تتخذ "أوبك" عددا من الإجراءات.

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