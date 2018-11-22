تحذير.. حالة ” رغد ” تؤثر على مناطق واسعة بالمملكة 3 أيام

حذر عبد العزيز الحصيني خبير الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات من تأثير حالة ” رغد ” المطرية على مناطق واسعة بالمملكة ودول الخليج مهيباً بضرورة توخي الحيطة في سائر المناطق . وأضاف أن المملكة ستشهد أجواء شتوية ممطرية بالتزامن مع نهاية الأسبوع اليوم الخميس وحتى السبت المقبل .

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