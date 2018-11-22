الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الاعتقالات للأكاديميين في تركيا

أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني، اليوم الخميس، عن قلقها الشديد إزاء الاعتقالات الأخيرة للأكاديميين في تركيا.

وشنت السلطات التركية حملة اعتقالات طالت عشرات الأكاديميين والموظفين العسكريين وغيرهم.

واتخذت السلطات التركية من محاولة الانقلاب مبررا لتصفية حسابات مع غير المحسوبين على حزب العدالة.