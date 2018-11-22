شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك سلمان يتفقد الخدمات التعليمية للروهينجا ويوزع حقائب مدرسية على سوريي لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المدارس السعودية في العاصمة الماليزية كوالالمبور لتفقد الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للطلاب من اللاجئين الروهينجا.

ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 1,680 طالبا، و25 معلما و6 عمال، بتكلفة إجمالية مقدارها 361,196 دولار أمريكي، فيما يهدف المشروع إلى تقديم الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب من الأقلية الروهينجا المتواجدين في ماليزيا من خلال تدريسهم القرآن الكريم واللغة العربية ومهارات الحاسب الآلي والعلوم والرياضيات بالإضافة إلى تعزيز العملية التعليمية والصحة النفسية لديهم.

كما وزع فريق آخر من المركز أخيرا، 2,158 حقيبة مدرسية على الطلبة السوريين في عدد من المدارس بمحافظتي جبل لبنان وبيروت، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة الناعمة المتوسطة المختلطة الرسمية، ومدرسة حارة الناعمة الرسمية المتوسطة المختلطة، ومدرسة الجية الأولى المختلطة المتوسطة الرسمية، ومدرسة الطريق الجديدة المتوسطة الرسمية الأولى للبنات، ضمن أربع محطات متتالية.