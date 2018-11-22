«البرنامج السعودي» يدشن مستشفى الجوف اليمني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس، مشروع إعادة تأهيل مستشفى الجوف العام، بعد أن عمل البرنامج على ترميمه وتجهيزه بالمعدات الطبية ورفع طاقته الاستيعابية.
ليخدم 12 مديرية بعيادته السبع التي تضم 300 جهاز وأداة طبية، وقسمي الطوارئ، ويفيد 600 ألف مواطن يمني، و200 ألف نازح، و ليستقبل شهريا 18 ألف حالة.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج محمد آل جابر، أن المشروع شمل تجديد المستشفى وفقا للمعايير السعودية، ويعمل على تقليص الفجوة بين مستوى المعيشة والرعاية الصحية في اليمن.
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