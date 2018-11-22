شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شيرين فراج توجه طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن أدوية مصانع بير السلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة الناتجة عن مصانع "بير السلم".

وقالت النائبة شيرين فراج، في بيان لها اليوم، إنه انتشرت فى السنوات الأخيرة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمقلدة من مصانع "بير السلم"، بجانب الأدوية المستوردة المهربة، فضلاً عن وجود أدوية يتم الإعلان عنها فى الفضائيات لعلاج أمراض ومشكلات معينة مثل أدوية التخسيس، وتكون فى معظمها غير مسجلة فى وزارة الصحة.

وأشارت "فراج" إلي أن دراسة علمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية ،أوضحت أن ما يقدر بـ1 من كل 10 منتجات طبية في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل غير مُطابقة للمواصفات أو مزيفة ، مضيفة أن المنظمة أشارت إلى أن انتشار الأدوية المزيفة التي تفضل في علاج المرض أو منعه ليس فقط مضيعة للمال بالنسبة للأفراد أو النظم الصحية فحسب، بل يعنى أيضًا أن تلك المنتجات ربما تُسبب أمراض خطيرة تصل إلى حد الموت.

وطالبت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، وزارة الصحة أن توضح الاجراءات التي اتبعتها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.