شكرا لقرائتكم خبر عن عضو سياحة البرلمان: يجب تعليم الأطفال كيفية استقبال السياح عبر دورات تدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، ضرورة تعليم الأطفال الأخلاق السياحية، موضحا ضرورة أن يكون هناك أيضا تعليم للكبار بكيفية استقبال السائحين، والتعامل معهم، خاصة أن السياحة المصرية تشكل أهمية خاصة لدى الدولة المصرية، وتعد من مصادر الدخل القومى.

وقال عضو لجنة السياحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لأن يتم عمل جولات من قبل وزارة السياحة إلى المحافظات التى تشهد إقبال السياح عليها، للتواصل مع المواطنين، وإجراء دورات تدريبية لهم حول طرق التعامل الجيدة مع السائحين، وكذلك يتم تعليمهم أن السياحة دخل قومى وطريقة التعامل مع السائحين، وقيمة السائح لدى الدولة المصرية ما تشكله السياحة من أهمية فى الاقتصاد المصرى.

وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إلى ضرورة تعليم المواطنين والأطفال خلال مدارسهم أيضا مواقعهم السياحية وتقديم معلومات كافية عن السياحة مثل التاريخ المصرى، وأن مصر بلد سياحية من الطراز الأول، وكيفية استقبال السائحين الأجانب.

كانت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت عن تعاون الوزارة فى مشروع جديد يخص المجال السياحى مع وزارة التعليم فى إطار النهوض بالوعى العام لدى المواطن المصرى بأهمية السياحة، وهو إضافة "الأخلاق السياحية" للمناهج التعليمية بدلا من فقط تعليمهم المعالم السياحية.