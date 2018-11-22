ضربة أمنية مزدوجة بالعريش

البوابة نيوز - محمد الديسطي -احمد يحيي
تمكن قطاع الأمن الوطنى، من رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش، حيث قامت قوات الأمن باستهدافهم وتبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع 7 منهم.
كما نجحت قوات الأمن، فى تتبع خطوط سير باقى المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم شمال الطريق الدائرى على مقربة من المنطقة الأولى وتم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرعهم، وعثر مع كافة تلك العناصر الإرهابية على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.
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