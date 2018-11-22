الجبير: ولي العهد السعودي "خط أحمر" في تحقيقات مقتل خاشقجي

الرياض- (أ ف ب):

اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأربعاء، أن الدعوات إلى تحميل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسؤولية في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي تشكل "خطا أحمر".

وقال الجبير في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" البريطاني إنه لن يتم التسامح مع أي نقاش يحط من شأن ولي العهد أو والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف "في المملكة العربية السعودية، حكومتنا خط أحمر. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد هما خط أحمر". وأشار إلى "أنهما يمثلان كل مواطن سعودي، وكل مواطن سعودي يمثلهما، ولن نقبل أي نقاش يشوّه سمعة ملكنا أو...