"الاستعلامات" ترد على مزاعم تقرير "العفو الدولية": يستهدف تشويه مصر

مصراوي - كتب- مصطفى علي:

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا، بشأن ما زعمته منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء 20 نوفمبر الجاري، ونقلت فيه ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال بمصر للاختفاء القسرى والتعذيب والحبس الانفرادي.

وكان بيان المنظمة، زعم اختفاء 12 طفلاً، ادعت أن منهم 6 تعرضوا للتعذيب، ولكنها لم تنشر سوى بيانات حالتين فقط ضمن البيان.

وأوضحت هيئة الاستعلامات، أن دورها يقتصر على توضيح الحقائق بشأن هاتين الحالتين:

أولاً: مزاعم التعذيب والاختفاء القسري

أثار البيان ادعاءات خطيرة بإخفاء طفلين قسريا وتعذيبهما أثناء...