جورج عطالله: عدة مبادرات أصبحت بعهدة المعنيين بالعقدة الدرزية

هنأ عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​ في تصريح له على هامش الاستقبالات بمناسبة ​عيد الاستقلال​ من ​قصر بعبدا​، اللبنانيين بعيد الاستقلال، على أمل أن يكون البلد في العيد القادم على طريق الازدهار وسكة اعادة بناء الدولة وأن نهذب باتجاه الوفاء نحن الوعود التي قطعت للبنانيين".

ولفت إلى انه "لا مستجدات في ​الحكومة​ لأن المسؤولين في فترة راحة بمناسبة الاعياد ولقاءات اليوم تقتصر على اللقاءات البروتوكولية ولكن من الواضح أن ما يحكى في ​الاعلان​ عن أن مبادرة رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ لم تتوقف وهي ليست مبادرة واحدة بل عدة مبادرات أصبحت بعهدة المعنيين الثلاثة وهم "اللقاء التشاوري"، رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ و"​حزب الله​".