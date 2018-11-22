النشرة: اقتلاع عامود شبكة الكهرباء عند مدخل حاصبيا الرئيسي بسبب رياح العاصفة

أفاد مراسل "​النشرة​" بان "منطقة ​حاصبيا​ تشهد ومنذ ساعات الفجر تساقطا غزيرا للامطار مصحوبة ببرق ورعد وموجة من البرد القارس وقد تسببت ​السيول​ إلى جرف الحصى والاتربة إلى وسط الطرقات وحولت حفرها إلى مستنقعات".

ولفت إلى أنه "عند مدخل حاصبيا الرئيسي أدت العاصفة إلى اقتلاع عامود شبكة ​الكهرباء​ وقد اقتصرت الاضرار على الماديات".