أفاد مراسل "النشرة" بان "منطقة حاصبيا تشهد ومنذ ساعات الفجر تساقطا غزيرا للامطار مصحوبة ببرق ورعد وموجة من البرد القارس وقد تسببت السيول إلى جرف الحصى والاتربة إلى وسط الطرقات وحولت حفرها إلى مستنقعات".
ولفت إلى أنه "عند مدخل حاصبيا الرئيسي أدت العاصفة إلى اقتلاع عامود شبكة الكهرباء وقد اقتصرت الاضرار على الماديات".
شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: اقتلاع عامود شبكة الكهرباء عند مدخل حاصبيا الرئيسي بسبب رياح العاصفة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .