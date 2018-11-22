النشرة: العثور على مختار بلدة بشامون مقتولاً في مدافن البلدة

علمت "​النشرة​" أنه "تم العثور على جثة مختار بلدة ​بشامون​ فواز حسن ابو عساف في مدافن البلدة". كما أوضحت مصادر "النشرة" أن "أبو عساف قد قُتل بطلق ناري في رأسه، ووجد داخل سيارته المركونة بالقرب من مدافن البلدة، كما عُثر تحت جثته على قنبلة يدوية"، مشيرة إلى أنه "لم يتم معرفة الأسباب حتى الآن".

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