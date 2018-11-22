وصل رئيس الجمهورية ميشال عون ، الى ساحة شفيق الوزان، حيث يقام العرض العسكري بمناسبة عيد الإستقلال الـ75 للبنان، وتزامن مع وصول إطلاق 21 قذيفة معلنة عن بدء العرض.
كما سيقوم الرئيس عون بوضع إكليلا من الزهر على النصب التذكاري وإضاءة شعلة الإستقلال.
وكانت شعلة الاستقلال قد أطلقت يوم الأحد في 11/11/2018 من قلعة راشيا وجالت على مدى 11 يوما في عدد من البلدات والقرى اللبنانية لتحط رحالها صباح اليوم في ساحة شفيق الوزان حيث يقام العرض العسكري.
شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس الجمهورية ميشال عون للمشاركة بعرض الإستقلال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .