وصول رئيس الجمهورية ميشال عون للمشاركة بعرض الإستقلال

وصل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ، الى ساحة شفيق الوزان، حيث يقام ​العرض العسكري​ بمناسبة ​عيد الإستقلال​ الـ75 ل​لبنان​، وتزامن مع وصول إطلاق 21 ​قذيفة​ معلنة عن بدء العرض.

كما سيقوم الرئيس عون بوضع إكليلا من الزهر على النصب التذكاري وإضاءة شعلة الإستقلال.

وكانت شعلة الاستقلال قد أطلقت يوم الأحد في 11/11/2018 من ​قلعة راشيا​ وجالت على مدى 11 يوما في عدد من البلدات والقرى اللبنانية لتحط رحالها صباح اليوم في ساحة شفيق الوزان حيث يقام ​العرض العسكري​.