مسؤول أميركي: معالجة ترامب لموقف السعودية من خاشقجي نقلتنا لمستوى منحدر

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في ​الكونغرس الأميركي​ السيناتور ​بوب كوركر​ أنه "على إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إحاطة الكونغرس فورا بالموقف بشأن ​السعودية​ في قضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​"، معتبراً أن "معالجة ترامب لتطورات الموقف السعودي نقلت ​أميركا​ لمستوى منحدر جدا".

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