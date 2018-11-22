CNBC: الدفاعات الجوية الروسية أفضل من الأميركية

أفادت قناة الـ"CNBC" بأنه "تعد منظومة "إس - 400" الروسية للصواريخ الجوية الدفاعية أرخص وأكثر فاعلية من مثيلاتها الأميركية"، مشيرةً إلى أن "​موسكو​ تخلق بيئة أفضل لشركائها من دون أن تفرض عليهم شروطًا زائدة واتفاقيات باهظة التكاليف، خاصة فيما يتعلق بالصيانة التقنية خلافًا ل​واشنطن​".

ولفتت إلى أنه "لا يكمن السبب بحسب الخبراء في السعر فقط، إذ أن إمكانات منظومة "إس – 400" الروسية تفوق إمكانات منظومة "باتريوت"ومنظومة "THAAD" بصفتهما منظومتين رائدتين في الدرع الصاروخية الأميركية"، مشيرةً إلى أن "ما لا يقل عن 13 بلدًا، بينها 6 بلدان عربية، اهتمت بشراء المنظومة الروسية، بغض النظر عن خطر التعرض لعقوبات أميركية".