CNBC: الدفاعات الجوية الروسية أفضل من الأميركية

أفادت قناة الـ"CNBC" بأنه "تعد منظومة "إس - 400" الروسية للصواريخ الجوية الدفاعية أرخص وأكثر فاعلية من مثيلاتها الأميركية"، مشيرةً إلى أن "موسكو تخلق بيئة أفضل لشركائها من دون أن تفرض عليهم شروطًا زائدة واتفاقيات باهظة التكاليف، خاصة فيما يتعلق بالصيانة التقنية خلافًا لواشنطن".
ولفتت إلى أنه "لا يكمن السبب بحسب الخبراء في السعر فقط، إذ أن إمكانات منظومة "إس – 400" الروسية تفوق إمكانات منظومة "باتريوت"ومنظومة "THAAD" بصفتهما منظومتين رائدتين في الدرع الصاروخية الأميركية"، مشيرةً إلى أن "ما لا يقل عن 13 بلدًا، بينها 6 بلدان عربية، اهتمت بشراء المنظومة الروسية، بغض النظر عن خطر التعرض لعقوبات أميركية".
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