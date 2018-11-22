واشنطن بوست: ترامب يخطط لإبقاء طالبي اللجوء في المكسيك لحين النظر في قضاياهم

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يضع خطة من شأنها أن تجبر طالبي اللجوء على الانتظار في​المكسيك​ لحين يتم البت في حالاتهم، فيما يعد تراجعا كبيرا عن ​السياسة​ الحالية"، موضحة أن "القادمين من ​أميركا​ الوسطى الذين يصلون إلى معابر الحدود الأميركية طلبا للجوء للولايات المتحدة سيتعين عليهم الانتظار في المكسيك لحين النظر في قضاياهم بموجب إجراءات جديدة كاسحة تستعد إدارة ترامب لتطبيقها".

ووفقا لمذكرات وزارة الأمن الداخلي التي حصلت عليها "واشنطن بوست"، فأن طالبي اللجوء القادمين من أميركا الوسطى والذين لا يستطيعون إثبات "الخوف المنطقي" من الاضطهاد في المكسيك لن يسمح لهم بدخول ​الولايات المتحدة​ وسيتم إعادتهم على الحدود".

ولفتت الى أن "الخطة التي تسمى "ابقوا في المكسيك" تمثل اختلافا كبيرا عن الإجراءات الحالية التي تمنح بشكل عام لمن يخشون العودة إلى بلدانهم الأصلية تجنب الترحيل الفوري والبقاء في الولايات المتحدة حتى يحصلوا على جلسة مع أحد قضاة ​الهجرة​".