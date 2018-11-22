النقض تؤيد أحكام السجن على متهمي قضية "الدفاع الجوي" وتلغي الغرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث استاد الدفاع الجوي"، التي وقعت قبل مباراة ناديي الزمالك وانبى، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادى الزمالك.

وصححت المحكمة الحكم إذ قضت بتأييد أحكام السجن على المتهمين، وألغت الغرامة المالية عليهم.

وكانت الدائرة 9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة سيد مشاغب وأربعة آخرين بالسجن لمدة ٧ سنوات، والمؤبد لمتهمين آخرين، و10 سنوات لثلاثة متهمين، و٥ سنوات لمتهم، و3 سنوات لمتهمين، وسنتين لآخر، وبراءة متهمين آخرين.

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، 16 متهمًا في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعًا للمحاكمة.

وأثبتت التحقيقات، أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث، وكما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.