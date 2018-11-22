غدًا.. "الأوقاف" تبدأ توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تبدأ وزارة الأوقاف، توزيع بطانية الشتاء، غدًا الجمعة، بـ500 لقرية الروضة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الخميس، توزيع 300 بطانية لعزبة سعيد بقرية المعايدة بمركز أبنوب بمدينة أسيوط، و200 للأسر الأولى بالرعاية من المسجلين بالديوان العام، و100 مقعد دراسي لمحافظة أسوان لـ300 تلميذ.

وأضافت وزارة الأوقاف، أنه يجرى البدء في توزيع 250 طن سلع غذائية على المحافظات الأسبوع المقبل، منها 12.5 طن لمحافظة شمال سيناء .