البابا تواضروس يُعين كهنة جدد بالكنائس في درجة "القسيسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف: أتم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، طقس سيامة (تعيين) كهنة جدد في درجة القسيسية؛ لتغطية احتياجات الخدمة الكهنوتية بعدد من كنائس القاهرة والإسكندرية والقدس وكندا وهونج كونج. جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي يترأسه بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

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