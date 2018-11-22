برلمانية توجه طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن أدوية مصانع بير السلم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

وجهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للدكتورة وزيرة الصحة بشأن أنتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة الناتجة عن مصانع "بير السلم".

وقالت فراج، في طلبها، إن السنوات الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة والمقلدة من مصانع "بير السلم" بجانب الأدوية المستوردة المهربة فضلاً عن وجود أدوية يتم إعلانها في الفضائيات لعلاج أمراض ومشكلات معينه مثل أدوية التخسيس وتكون في معظمها غير مسجلة بوزارة الصحة.

وأوضحت "شيرين"، أن دراسة علمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن ما يقدر بـ1 من كل 10 منتجات طبية في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل غير مُطابقة للمواصفات أو مزيفة، مضيفة أن المنظمة إلى أن انتشار الأدوية المزيفة التي تفضل في علاج المرض أو منعه ليس فقط مضيعة للمال بالنسبة للأفراد أو النظم الصحية فحسب، بل يعنى أيضًا أن تلك المنتجات ربما تُسبب أمراض خطيرة تصل إلى حد الموت.

وطالبت عضو مجلس النواب من وزارة الصحة أن توضح الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.