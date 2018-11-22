برلماني يطالب "مدبولي" بتخصيص 7 ملايين جنيه لإنشاء كوبري مشاة بالواسطى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

طالب اللواء عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى التابعة لمحافظة بني سويف، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة تخصيص اعتماد مالي قدره 7 ملايين جنيه، لإنشاء كوبري علوي للمشاة أعلى شريط السكة الحديد بالقرب من محطة قطار الواسطى، وإغلاق المعابر غير القانونية.

وقال خلاف، في بيان، اليوم الخميس، إنه يوجد المئات من أهالي الواسطة مابين طلاب وموظفين يضطرون إلى استخدام فتحات غير قانونية على شريط السكك الحديدية، للعبور إلى أعمالهم ومدارسهم والعودة إلى منازلهم.

وأضاف أنه تقدم بعشرات طلبات الإحاطة إلى وزير النقل الدكتور هشام عرفات، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لكن تنفيذ كوبري المشاة متوقف على توفير الاعتماد المالي اللازم له.

وتابع: "حياة أبنائنا في خطر، وتأخير تنفيذ الكوبري يؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء، تلتهمهم القطارات المارة أثناء مرور المواطنين من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي"

وأوضح أن إنشاء كوبري للمشاة من شأنه أن ينقذ أهالي الواسطى من معاناة حقيقية، ويحمي أبناءهم من الموت، ويوفر لهم قدرا كافيا من الحماية.