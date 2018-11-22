السيسي يوافق على قرض 60 مليون دينار لمشروع "النفق ـ شرم الشيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرض مشروع طريق النفق ـ شرم الشيخ " ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء"، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 60 مليون دينار كويتي. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح الأربعاء، قرار موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية القرض، الموقعة في الـ13 من مارس الماضي.​

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