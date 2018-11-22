المشدد 5 سنوت لعامل بتهمة ترويع عمه بـ"خرطوش" لخلاف على الميراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 5 سنوات، لعامل بتهمة استعراض القوة والعنف ضد شقيق والده (عمه) بسبب خلافات أسرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة وعضوية المستشارين هشام الشريف وطارق الحديني، وأمانة سر رجب شعبان.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 9543 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، قيام المتهم حسن عبد الحميد وآخرين، باستعراض القوة والعنف ضد شقيق والده (عمه) رضا حسن عبد الحميد، عامل، وآخرين بسبب خلافات أسرية بين والده وشقيقه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استخدم أسلحة نارية وفرد خرطوش وأطلقوا عدة اعيرة نارية تسببت في إصابة المجني عليه، وتبين أن هناك نزاع على قطعة أرض ورثها المتهم والمجني عليه من والدهما سببت النزاع.